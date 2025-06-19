精成科瞄準 AI、半導體

華科集團瀚宇博旗下精成科（6191）昨（18）日召開股東會，董事長焦佑衡表示，精成科併Lincstech有助開拓AI伺服器客戶群及半導體，同時產品線分散有助整體營運，對精成科AI相關產品技術也有加乘效果。此外，精成科馬來西亞廠擴充順利，加上併購Lincstech新加坡廠區優化，預期AI相關占比持續成長。

展望未來，他表示，精成科除了併購帶來業績，上半年急單很多，不過，第2季還有匯率的干擾。

上半年關稅因素有看到急單，不過，下半年外部環境仍混沌不明，預期對等關稅政策明朗後，有信心台灣企業的調適與反應能力來調整布局。

精成科於今年4月8日完成Lincstech併購案，焦佑衡說，布局有助公司攻AI伺服器、IC Probe card、交換機等高階產品，並看好Lincstech加入後，對精成科AI相關產品技術有加乘效果。

焦佑衡表示，Lincstech新加坡據點相當重要，新加坡政府對產業很支持且有效率，新加坡技術效率有優勢，雖然電費人工較高，但公司將提升新加坡廠層次，新加坡經濟發展局也很關心此廠。同時美國政府標案也僅限新加坡等區域廠商，預期該廠區將聚焦AI伺服器應用。

海外布局上，馬來西亞布局方面，他提到，布局很順利，加上併Lincstech新加坡廠區擴充優化，預期AI相關占比會持續成長。精成科統計，目前併Lincstech後，AI相關營收比重約19%，他期許，未來相關產品會愈來愈多。

在馬來西亞廠部分，焦佑衡表示，因為客戶有大陸以外地區的需求，2025年馬來西亞廠將持續擴展。