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貿聯榮獲第十一屆公司治理評鑑前百分之五最高排名級距

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
貿聯控股榮獲第十一屆公司治理評鑑前百分之五最高排名級距，同時入列「市值100億元以上之電子類」最優排名級距，圖為貿聯董事長梁華哲（右）。貿聯／提供
貿聯控股榮獲第十一屆公司治理評鑑前百分之五最高排名級距，同時入列「市值100億元以上之電子類」最優排名級距，圖為貿聯董事長梁華哲（右）。貿聯／提供

全球連接線束解決方案領導廠商貿聯-KY（3665）在臺灣證券交易所揭曉的第十一屆公司治理評鑑名列前5%，與「市值100億元以上之電子類」上市公司排名前10%級距，頒獎典禮於6月12日假台北國際會議中心舉行，由貿聯控股董事長梁華哲親自代表領獎，展現貿聯重視公司治理的決心與成果。

公司治理評鑑由臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心推動，以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」四大面向，貿聯在各面向均有取得傑出的表現，尤其在「推動永續發展」面向更是全面性達標。

公司治理具體實踐內容含括：設置半數成員為獨立董事的公司治理及永續發展委員會、導入臺灣智慧財產管理規範(TIPS)、投入資源支持國內文化發展、揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結政策，以及每季至少召開一次法人說明會，提供更優化的投資人訊息揭露。

貿聯董事長梁華哲表示：「貿聯持續深耕公司治理，誠信經營更是集團核心價值之一、強化董事會職能、提升公司經營績效，致力將ESG (即環境、社會、公司治理) 納入營運決策。貿聯團隊將持續投注永續發展，實踐至各項業務。」 貿聯除了本屆公司治理評鑑取得佳績，亦持續獲得國際權威機構肯定，包括連續入選臺灣證交所「公司治理 100 指數」、獲邀參與2025年標普全球永續評鑑(S&P Global Corporate Sustainability Assessment ,CSA)、碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project）等全球評比，持續與國際ESG接軌。

今年共有976家上市公司和773家上櫃公司，合計 1,749 家企業接受評鑑，依得分排名分為前 5%、6%~20%、21%~35%、36%~50%、51%~65%、66%~80%、81%~100% 等七級距，其中前5％企業為此評鑑的最高榮耀，貿聯亦與其他49家標竿上市企業同享榮耀。

此外，本年度亦公布受評上市櫃公司所屬產業混合排名，分為「金融保險類」、「市值100億元以上之電子類」及「市值100億元以上之非金融電子類」等分組排名，以展現所屬產業及市值規模相近族群之公司治理表現。貿聯在「市值 100 億元以上之電子類」類組評比中，從301家企業中脫穎而出，名列前10%之最優級距。

貿聯 董事長

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