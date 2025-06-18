晶相光股東會／擴展海外、挺進車用市場 董事長何新平：最快三年量產

CMOS影像感測器廠晶相光（3530）18日召開股東會，董事長何新平針對營運展望明確指出，公司正積極擴展海外市場，並鎖定汽車應用作為成長動能，但強調車用市場開發週期較長，股東需給予耐心。

何新平指出：「我們大部分的銷售還是在中國大陸那邊，我們從最近幾年開始慢慢在擴大海外的銷售量。基本上因為大陸競爭非常強烈，是一片紅海，那個獲利市場是不太好；我們在海外的銷售，獲利相對來說會好比較多一點。」

他進一步說明，全球影像感測器市場競爭激烈，尤其中國大陸廠商在中低階市場耕耘多年，但在海外地區，除了大型國際品牌如安森美與索尼，與晶相光產品重疊的廠商相對有限。他表示：「真正跟我們在行業裡面比較重疊的話是索尼，但索尼基本上在做高階的產品。在中低階的市場，相對來說競爭者較少，所以我們認為在海外長遠的機會是比較好。」

針對車用CIS市場的切入，何新平表示，公司已積極投入並聚焦海外市場發展，但也提醒車用產業開案流程冗長，需要時間醞釀：「車用市場的週期較長，我們目前談的項目，對車廠來說，實際生產至少要三年後才會開始。希望股東能多一點耐心。」

晶相光今日股價開高震盪，開盤價59.5元，盤中最高達60.1元，終場收在59.3元，上漲0.5元，漲幅0.85%。市場解讀為投資人正面看待公司強化海外布局與車用進軍策略。