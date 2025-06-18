台積電翻紅助攻 台股盤中漲逾150點

美股指數期貨翻紅，台股今天開低走高，早盤跌約百點，下探22100點附近，盤中漲逾150點，重返年線，指數至22370點之上。權值股小漲，台積電翻紅漲10元，至1055元，記憶體、重電等題材股雀躍。

台股今天以22135.83點開低，早盤下探22104.68點，下跌逾百點，盤中最高至22370.25點，已在年線22900點之上。

11時35分左右，加權指數上漲107.79點，為22319.38點，漲幅0.48%；電子股漲0.46%、金融股上揚0.29%，櫃買指數漲0.42%。

觀察權值股，台積電早盤由黑翻紅，盤中上漲10元，至1055元，漲幅0.96%，鴻海小漲、聯發科平盤。

DRAM市場供不應求，傳出台灣最大DDR4供應商、台塑集團旗下記憶體大廠南亞科通知客戶暫停報價，南亞科今天股價盤中攻上漲停板鎖住，華邦電漲逾3%，威剛漲逾5%；重電設備大廠華城、中興電等股價勁揚。

貨櫃三雄即將迎來除息，長榮將在19日進行除息，每股將配32.5元的現金股利，今天股價小漲，帶動萬海、陽明股價穩盤。