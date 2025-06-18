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DDR4價格飆！南亞科傳「封盤」 股價漲停、逾1.3萬張等買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

因三星、美光、長鑫存儲都傳出停產DDR4的消息，引爆搶貨潮，DDR4現貨價持續飆漲，業界傳出台灣最大DDR4供應商南亞科（2408）通知客戶暫停報價， 華邦電（2344）也可能跟進；在台灣兩大供應商可能「封盤」的消息下，記憶體股18日成為盤面上的焦點，南亞科爆量衝上漲停59.1元鎖死，排隊買單超過1.3萬張，成交量逾15萬張， 居個股成交量第一名。

南亞科早盤以54.8元開高走高衝上漲停59.1元鎖死，盤中成交量超過15萬張， 居個股成交量冠軍；華邦電也爆量上漲，早盤以18.9元開高，一度拉升至19.85元，盤中成交量逾13萬張， 僅次於南亞科，盤中漲幅逾5%。

南亞科、華邦電爆量上漲之外， 十銓（4967）及廣穎（4973）也早早就亮燈漲停， 另外， 威剛（3260）漲幅逾半根停板、晶豪科（3006）盤中上漲逾7%、品安（8088）及鈺創（5351）也上漲逾6%， 記憶體族群表現搶眼。

DDR4現貨價飆不停，繼13日8Gb、16Gb等規格單日勁揚近8%之後，本周以來價格仍持續飆漲，根據研調機構集邦科技（TrendForce）旗下專業報價網站DRAMeXchange在17日晚盤最新報價，DDR4 16Gb（1G×16）3200現貨價上漲6.32%，均價為9.25美元；DDR4 8Gb（512M×16）3200暴漲8.77%，均價4.441美元。

DDR4 DRAM市場供不應求，推升價格狂飆，業界傳出台灣最大DDR4供應商、記憶體大廠南亞科通知客戶暫停報價；另外，DDR4主要製造商的華邦電也可能跟進「封盤」，DDR4價格飆漲，推升記憶體股的漲勢。

華邦電 南亞科

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