旺矽 瞄準逾120天

旺矽（6223）5月營收攀升至12.0億元，月增24.1%，年增50.6%，改寫單月歷史新高，雖然短期面臨新台幣兌美元匯率升值逆風，但隨AI中長期趨勢並未改變，投信近期積極加碼。

法人分析，旺矽今年探針卡及設備等兩大業務均持續成長，其中，VPC、MEMS探針卡扮演重要營運動能角色，主要受惠AI發展趨勢，除GPU客戶需求維持強勢，第1季客戶增加下單外，網通業務亦拜高頻高速需求增加，出貨暢旺。

旺矽持續擴充產能。探針卡今年第1季VPC月產能已自90萬針提升至120萬針，MEMS月產能預計自40萬針擴充至60萬針，第3季完成。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與短多行情。

（元富證券提供）

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