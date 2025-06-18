帆宣 選價內外15%

帆宣（6196）受惠大客戶美國亞利桑那州P2廠挹注，目前在手訂單已超過650億元，較去年第4季對外提及的610億元成長，下半年營運看俏。

法人表示，有別亞利桑那州P1廠承接許多不熟悉業務導致成本超乎預期，P2廠在採專業分工形式及學習曲線改善下，有助獲利回升，且P2廠主要認列時間將由第4季開始，並延續至明年上半年。

另一方面，大客戶熊本二廠供應商也懸而未決，可望成為帆宣明年潛在利多。法人預期帆宣設備及材料業務在明年上半年建廠完成後支撐營運動能，並刺激全年毛利率進一步提升。

權證發行商表示，投資人如看好帆宣投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。

（元大證券提供）

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