台達電 兩檔風光

經濟日報／ 記者何佩儒整理

台達電（2308）受惠輝達（NVIDIA）GB200生產良率改善，開始進入大量產階段，再加上ASIC機種持續增加，由於高階機櫃電源的功率提高，並帶動電源供應器與散熱規格提升。

法人看好台達電第2季營運表現，預期伺服器相關營收占比，也將達到三成以上。

雖然第3季伺服器因GB300新平台即將導入，部分客戶可能縮減ASIC機種需求量，使成熟機種進入過渡期，預估伺服器相關出貨量可能略減，但因較為成熟的伺服器機種比重略微下調，毛利率反而可略微提高。預計今、明兩年的主要成長動能仍將以與伺服器相關為主。

權證發行商表示，看好台達電的投資人可挑選價內外5%以內，80天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。

（凱基證券提供）

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權證 台達電 伺服器

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