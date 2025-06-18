奇鋐期 展望正向

經濟日報／ 記者周克威整理
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

奇鋐（3017）5月營收創歷史新高，累計今年前五月營收年增64.2%，同創歷史新高，大幅成長主因來自AI伺服器水冷零組件出貨暢旺，加上單價較高，帶動單月營收創高。

奇鋐全年營收有望再創歷史新高，年增超過35%，且營收與毛利率皆有逐季成長的潛力；第2季營收動能持續上升，有望季增雙位數，第3季因GB200與GB300平台交替的轉換期，及美國關稅不確定性，營收可能持平或小幅成長；隨第4季GB300平台量產啟動，及多項專案，再加上傳統旺季與單價結構提升等利多因素，有望推升營運再創高峰。

從技術面觀察，奇鋐期貨自4月觸底反彈後，經歷兩個月的上漲，目前仍維持強勢多頭格局，月線已連三紅，無論是日線還是月線結構，皆顯示多方動能持續增強，漲勢有望延續，並進一步挑戰去年12月中旬的高點。儘管仍需留意關稅、匯率等外部風險因素，但整體展望仍偏向正向，建議投資人可以積極關注奇鋐後市的發展潛力。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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