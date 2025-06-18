投顧：大盤第4季衝25,000

經濟日報／ 記者盧宏奇蔡靜紋／台北報導

凱基、群益金鼎（6005）、華南永昌等三大券商昨（17）日不約而同舉辦投資展望相關活動，旗下投顧均提出對台股最新看法，當中以群益投顧對加權指數看法最樂觀，看好第4季有機會挑戰25,000點歷史新高；操作面上，三大投顧同步看好人工智慧（AI）族群。

群益投顧總經理范振鴻表示，若中東地緣風險不擴大、油價維持可控區間，台股下半年「先蹲後跳」格局機率高，第3季因反映上市櫃公司匯損問題，下檔支撐看21,000點，9月起反轉，第4季回歸基本面與政策利多推動，有望上看25,000點；操作方面，看好台積電及台積電概念股、任天堂Switch 2供應鏈、輝達AI伺服器及載板、重電等為主。

華南投顧董事長呂仁傑表示，台股下半年指數區間在21,000~23,500點，看好三大題材股，包括AI族群中的滑軌、銅箔基板；新台幣匯率走升的內需、資產股。

凱基投顧董事長朱晏民分析，關稅對經濟成長及通膨影響逐漸浮現，台股獲利展望可能面臨下修，下半年消費性產品恐旺季不旺。朱晏民預估第3季前台股可能再次下修，但適度修正有助第4季回穩反彈，AI強勁需求仍是企業獲利成長關鍵。

董事長 台股獲利 台積電

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