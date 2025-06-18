互盛電深耕 ESG 領域

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

震旦行集團旗下互盛電（2433）昨（17）日舉行股東會，展望下半年，公司認為，國內景氣雖有變數，但該公司已掌握ESG趨勢的商機，持續透過加值整合平台滿足顧客，以延伸現有顧客的需求並開發新顧客，創造營收成長。

互盛電在台灣事業為代理理光（RICOH）事務機器銷售，今年首季每股純益0.51元，與去年同期相當。

互盛電表示，在ESG浪潮下，企業對數位轉型有更多需求，有鑑於此，該公司提供企業一站式數位轉型服務平台，包含辦公雲端服務、智能視訊系統、文件輸出數位應用，及資安防護等平台。

為協助企業減碳，互盛電持續引進節能辦公設備商品，並做好精緻服務，透過物聯網建構數位化、智能化的多元平台，包含「智能預判系統」主動掌握顧客端設備耗材使用狀況。

震旦行 雲端服務 股東會

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