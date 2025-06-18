台達電邁向填息之路

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）昨（17）日除息，每股配發7元現金股利，除息參考價393.5元，盤中最高一度站上398.5元，填息71.4%，終場收395元，上漲1.5元，朝填息之路邁進，外資法人連三日買超力挺。

展望後市，台達電董事長鄭平日前表示，隨著川普政府給予90天關稅豁免期，預期本季營收不錯，會比首季好，但下半年看不清楚。

台達電指出，2024年AI零組件及系統營收比重達15%，若客戶資本支出目標不變，今年AI相關營收占比有望逾20%。儘管面臨關稅變數，全年營運展望維持成長及中長期布局建置不變。

受惠AI伺服器電源及資料中心基礎設施等應用拉貨點火，台達電5月合併營收410.45億元，為單月次高，同期新高，連續三個月站穩400億元大關之上，月增0.6%，年增17%。

營收 台達電

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