旭暉應材衝刺金屬蝕刻

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

旭暉應材（6698）昨（17）日舉行股東會並完成董事補選，展望2025年，旭暉應材將衝刺金屬蝕刻新產品，目標達成占營收二成以上。

旭暉應材去年合併營收8.91億元，年減20.6%，但毛利率拉升，2024年毛利率27.24%，年增8.76個百分點。稅後純損6,295萬元，每股純損0.96元。

旭暉應材表示，2025年重點發展散熱、能源，以及半導體領域金屬蝕刻件及材料開發。今年的產銷營運有三大主軸，分別是開拓金屬蝕刻新產品，新產品營收目標占整體營收20%以上；重點發展散熱、能源及半導體領域產品開發與量產；還有擴充設備提升產能。

旭暉應材子公司宏碩系統的高端真空微波技術，長期與軍用客戶以及晶圓製造大廠合作，近期打入人造裝飾鑽石、製鞋業、5G應用等供應鏈。旭暉應材併購的千鋐科技，主要產品為散熱裝置所需的關鍵零組件均熱片。除跨入手機散熱導板市場，並配合客戶開發NB用新一代壓電風扇散熱技術。

營收 半導體

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