辛耘2025年營收挑戰百億

半導體再生晶圓與設備廠辛耘（3583）昨（17）日召開法說會，該公司今年持續受惠客戶端擴充先進封裝產能帶來的拉貨力道。法人看好，辛耘2025年營收、獲利有望續創新高，增幅均上看兩位數百分比，惟新台幣匯率波動仍是關鍵變數。

辛耘去年合併營收96.88億元，連四年創新高，每股純益11.54元。今年前五月合併營收46.62億元，年增23.8％；首季每股純益為3.2元。法人看好該公司今年營收將首次跨過百億元大關，並持續賺逾一個股本。

目前辛耘代理業務的業績比重近六成，包括濕製程設備與再生晶圓自製業務營收占比約四成多。該公司為因應客戶需求，這幾年持續進行自製設備產能擴充，今年可能再擴增七成左右，成長動能強勁。