辛耘2025年營收挑戰百億
半導體再生晶圓與設備廠辛耘（3583）昨（17）日召開法說會，該公司今年持續受惠客戶端擴充先進封裝產能帶來的拉貨力道。法人看好，辛耘2025年營收、獲利有望續創新高，增幅均上看兩位數百分比，惟新台幣匯率波動仍是關鍵變數。
辛耘去年合併營收96.88億元，連四年創新高，每股純益11.54元。今年前五月合併營收46.62億元，年增23.8％；首季每股純益為3.2元。法人看好該公司今年營收將首次跨過百億元大關，並持續賺逾一個股本。
目前辛耘代理業務的業績比重近六成，包括濕製程設備與再生晶圓自製業務營收占比約四成多。該公司為因應客戶需求，這幾年持續進行自製設備產能擴充，今年可能再擴增七成左右，成長動能強勁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言