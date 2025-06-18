聯強衝澳洲市場 添動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯強（2347）昨（17）日宣布，集團亞太地區第26座自建運籌中心「澳洲墨爾本自動化運籌中心」日前啟用，總投資額幣30億元，占地44,000平方公尺，可容納2.2萬個棧板。

聯強表示，墨爾本新運籌中心將結合雪梨運籌中心1.8萬個棧板的儲存量能，支持聯強澳洲每年超過600億元的營收規模，並為未來澳洲業務擴充成長，提供充足動能。

聯強2020年啟動墨爾本新總部暨運籌中心興建計畫，在2025年第2季完工前兩個月，即由聯強集團總部、通達智能運籌與澳洲團隊組成專案小組，啟動搬遷規劃。

聯強表示，為確保搬遷不中斷營運，專案小組更大膽挑戰，利用四天復活節假期，完成超過600個貨櫃、7,200棧板的搬遷，假期結束首日即恢復正常出貨，新倉營運無縫接軌，創下當地物流業界紀錄，並獲合作夥伴高度肯定。

聯強集團含台北林口與台中在內，累計自地自建26座海內外運籌中心，支持聯強每年超過4,260億的營收規模；加計轉投資泰國、越南，以及印度第一大通路商雷廷頓在印度中東非洲的通路市場，集團超過八成的營收來自於海外通路事業。

展望後市，聯強副總裁杜書全先前指出，商用加值業務持續樂觀，相信今年將維持不錯的成長；資訊消費業務首季表現「溫溫的」，全年可能維持此態勢；通訊（手機）業務部分，由於在印尼市場經營很好，預期將小幅增長；半導體業務今年市場需求回到正常情況，預計全年表現不如去年。

聯強 澳洲

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