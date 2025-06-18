欣興2025年資本支出估150億

經濟日報／ 記者尹慧中／桃園報導

欣興（3037）昨（17）日召開股東常會，通過配發現金股利1.5元，金額低於往年；董事長曾子章提到，公司對去年獲利每股配息1.5元、總額約22.5億元，配合AI載板與系統板，未來兩年每年需要投資150億至200億元，因此這二、三年仍算是投資高峰。

曾子章說，因應外部局勢變化，今年資本支出略有踩煞車，公司預計在8月董事會上通過2026年資本支出計畫；2025年的投資有較收斂，但2026年投資金額估會略大於2025年，實際投資數字尚待後續董事會討論公告。

欣興去年7月拍板今年度資本支出186億元，不過，外界預期，今年實際約在140億至150億元之間，較多投資將放在明年。

欣興去年稅後純益50.82億元，每股純益3.34元，董事會通過配息1.5元，盈餘配發率44.9%。

欣興股東會昨天拍板所有議案，包含增設副董事長，以及若董事長因請假或因故不能執行職務可由副董事長代理或是指定董事代理，未指定由董事互推代理。

董事長 欣興

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