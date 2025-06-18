達明攻美自動化商機

經濟日報／ 記者吳凱中／桃園報導

廣達集團旗下協作機器人大廠達明 （4585）昨（17）日舉行股東會，董事長何世池表示，看好美國製造帶來的自動化商機，有利該公司北美業務，伴隨今年大陸業務持續上揚，預期今年整體營運將優於去年，且成長幅度比產業平均大。

何世池坦言，協作機器人產業有受到美國關稅政策影響，但達明營運仍可望向上。此外，證交所董事會昨日通過達明轉上市案，市場推估最快第3季轉上市。

達明2024年營收14.81億元，稅後純益9,378萬元，營收、獲利皆較前年成長，每股純益達1.04元。

從協作機器人產業今年發展來看，達明財務長王偉霖指出，首季協作機器人大廠如UR、Doosan表現都不太好，但達明業績表現仍不錯，惟第2季已感受到美國關稅政策影響。

何世池分析，美國對等關稅還沒定下來，在不確定性下，客戶也不知道要去哪裡建廠，影響資本支出計畫，進而影響協作機器人產業，期盼關稅政策趕快確定。

不過，隨著川普政府力推美國製造，包含台積電以及國內大型電子代工廠皆強化美國布局，由於美國人工成本較高，對自動化需求更大，達明機械手臂在AI伺服器組裝、半導體領域都已有實際應用及出貨，將受惠這波美國製造帶來的自動化需求。

大陸市場方面，何世池強調，達明主要競爭優勢在視覺+AI+機械手臂的整合方案，從整體解決方案角度來看，達明產品反而比很多陸商划算；大陸市場目前占達明營收約三成，主攻高階應用，達明看好2025年在大陸營運仍會持續成長。

美國 機器人

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