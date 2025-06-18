鼎炫拓市 聚焦東南亞

鼎炫-KY（8499）董事長傅青炫昨（17）日表示，今年營運將聚焦東南亞生產基地擴展，並持續深耕印度與北美市場。看好在衡器事業的智慧物聯應用擴張，以及材料事業的高頻高速材料研發與市場拓展兩大成長動能驅動下，後市營運動能可期。

鼎炫昨天舉行股東會，傅青炫表示，在衡器事業方面，公司將持續深耕印度與北美市場，擴大智慧衡器在工業物聯網（IoT）領域的應用。透過強化軟硬體整合能力並建立自主雲端管理平台，鼎炫將積極搶占全球智慧製造商機，深化與客戶合作關係。

而材料事業將是2025年成長的關鍵引擎。傅青炫強調，鼎炫將深化與全球供應鏈夥伴合作，快速回應市場趨勢與客戶需求。

公司持續投入創新材料研發，特別著重於高頻高速銅箔技術。

由於此材料具備低損耗、高傳輸效率特性，可廣泛應用於5G基站、車用電子與高效能運算領域。未來鼎炫將積極拓展新能源、半導體等高成長應用市場，並加速布局中國大陸與新興市場，有助推動業務穩健成長。

為強化營運韌性與效率，鼎炫計畫積極拓展東南亞市場，特別是泰國與越南等地，擴大生產基地規模，提升經濟效益與供應鏈彈性。

此外，將深化人才發展政策，強化國際專業人才招募與在地人才培育，並推動數位轉型與智慧製造，提升營運效率與決策精準度。

展望2025年，傅青炫強調，將持續強化風險管理機制，靈活調整營運策略，密切關注全球市場與法規變化，致力於追求永續成長，為股東創造價值。