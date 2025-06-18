鼎炫拓市 聚焦東南亞

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

鼎炫-KY（8499）董事長傅青炫昨（17）日表示，今年營運將聚焦東南亞生產基地擴展，並持續深耕印度與北美市場。看好在衡器事業的智慧物聯應用擴張，以及材料事業的高頻高速材料研發與市場拓展兩大成長動能驅動下，後市營運動能可期。

鼎炫昨天舉行股東會，傅青炫表示，在衡器事業方面，公司將持續深耕印度與北美市場，擴大智慧衡器在工業物聯網（IoT）領域的應用。透過強化軟硬體整合能力並建立自主雲端管理平台，鼎炫將積極搶占全球智慧製造商機，深化與客戶合作關係。

而材料事業將是2025年成長的關鍵引擎。傅青炫強調，鼎炫將深化與全球供應鏈夥伴合作，快速回應市場趨勢與客戶需求。

公司持續投入創新材料研發，特別著重於高頻高速銅箔技術。

由於此材料具備低損耗、高傳輸效率特性，可廣泛應用於5G基站、車用電子與高效能運算領域。未來鼎炫將積極拓展新能源、半導體等高成長應用市場，並加速布局中國大陸與新興市場，有助推動業務穩健成長。

為強化營運韌性與效率，鼎炫計畫積極拓展東南亞市場，特別是泰國與越南等地，擴大生產基地規模，提升經濟效益與供應鏈彈性。

此外，將深化人才發展政策，強化國際專業人才招募與在地人才培育，並推動數位轉型與智慧製造，提升營運效率與決策精準度。

展望2025年，傅青炫強調，將持續強化風險管理機制，靈活調整營運策略，密切關注全球市場與法規變化，致力於追求永續成長，為股東創造價值。

鼎炫 股東會 東南亞

延伸閱讀

華城許逸德分享經營心法 協助解決顧客問題

ChargeSPOT揭共享行動電源用戶消費習慣與借電熱點

和張書偉結婚1年半 謝京穎脫口「差別待遇」這點變了

東海大學攜喬治亞理工簽3協議 共建智慧製造與AI實驗園區

相關新聞

投顧：大盤第4季衝25,000

凱基、群益金鼎、華南永昌等三大券商昨（17）日不約而同舉辦投資展望相關活動，旗下投顧均提出對台股最新看法，當中以群益投顧...

華南永昌證財經講座 回響熱

華南永昌證券昨（17）日舉辦「半導體新趨勢×健康新話題」財經講座，吸引數百位關注財經與健康議題的投資人踴躍參與。

友訊強化全球布局

網通品牌友訊（2332）昨（17）日舉辦法說會，執行長張家瑞表示，面對全球供應鏈波動與需求調整遞延影響，友訊持續強化AI...

達明攻美自動化商機

廣達集團旗下協作機器人大廠達明（4585）昨（17）日舉行股東會，董事長何世池表示，看好美國製造帶來的自動化商機，有利該...

聯強衝澳洲市場 添動能

聯強（2347）昨（17）日宣布，集團亞太地區第26座自建運籌中心「澳洲墨爾本自動化運籌中心」日前啟用，總投資額幣30億...

台達電邁向填息之路

台達電（2308）昨（17）日除息，每股配發7元現金股利，除息參考價393.5元，盤中最高一度站上398.5元，填息71...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。