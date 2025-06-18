中華電助台廠攻衛星鏈

中華電信（2412）董事長簡志誠昨（17）日表示，持續強化「海地星空」網路韌性，以及資安韌性，近期推出OneWeb的低軌衛星服務，不僅助攻台灣廠商鴻海、仁寶、耀登搶進衛星供應鏈，未來也將採購台灣廠商製造的使用者終端產品（UT）。

中華電信日前宣布取得政府核可的OneWeb低軌衛星固定通信商用許可。簡志誠表示，過去引進OneWeb低軌衛星除政府的700站外，推出商業服務也供應給民間企業客戶，民間企業安裝使用者終端即可擁有衛星網路通訊。

目前OneWeb的使用者終端供應商為美國及南韓，簡志誠表示，與全球衛星營運商洽談合作，目標是涵蓋台灣、落地台灣及採購台灣廠商製造的設備。

採購台灣設備方面，他指出，已介紹並協助三家廠商與OneWeb進行入網測試，兩家通過測試，未來商品化完成，中華電信可望採購台灣製造的衛星使用者終端產品。據了解，鴻海，以及仁寶、耀登等兩個團隊產品已完成測試。

中華電信也引進Astranis第三代同步衛星，打造台灣首顆專屬衛星，簡志誠表示，新型同步軌道衛星預計年底發射，明年中運行，整體衛星頻寬8G至10G，頻寬是原本同步軌道衛星ST-2的好幾倍，更涵蓋台灣及離島。中華電信已擁有高中低衛星，同時點亮50多個山頭的微波網路，並加強國際海纜投資，強化海地星空網路，未來更將強化資安韌性。

中華電信昨天舉辦「2025中華電信數位創新應用系列賽」宣告記者會，相關賽事邁入第23年、累積逾200萬人次，今年涵蓋「智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」及「FunPark 童書星創獎」二大賽事，總獎金210萬元，並提供創業資源、技術支援與育成機會。

中華電信表示，5G加速器累計扶植74家入圍廠商，其中18家進行業務合作，二家評估投資，入圍廠商中更有稜研等業者已掛牌，未來持續以大帶小，強化AI新創。