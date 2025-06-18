廣越2025年拚績增兩成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

廣越（4438）昨（17）日舉行股東常會，董事長吳朝筆會後表示，受惠品牌客戶庫存去化告一段落，加上旺季效應逐步發酵，自今年第2季起訂單明顯回升，5月營收較去年同期成長逾三成，並寫下同期新高。

吳朝筆說，隨著8、9月傳統出貨高峰臨近，第3季營收可望持續攀升，若不考慮匯率因素，以美元營收計，全年營收年增幅有機會超越二成。

廣越昨日股東會並通過增設二席董事，皆由尚鴻投資拿下，代表人分別為廣越總經理唐湘梅、財務副總黃姝榕，皆為女性董事，董事席次並由七席增設至九席。

目前廣越主要生產基地仍以越南為主，占總產能約六成，其次為約旦與中國各約15%，歐洲（羅馬尼亞）及旗下金漢貢獻約10%。為因應訂單熱絡，公司加速產能擴充，預計今年在越南增設24條新產線、中國新增12條，約旦則從45條增至60條，將於年底前到位。

吳朝筆指出，儘管美方將實施對等關稅措施，約旦工廠相較東南亞的越南、印尼仍有關稅優勢，也因此成為客戶指定生產據點，其中，有新客戶訂單將於10月起自該廠出貨，預估今年約旦廠營收年增幅上看五成，營收占比將自去年的9%拉升至15%。

除了關稅，匯率波動也是成衣業面臨的挑戰。以5月營收來看，影響數約達9%，對毛利率與獲利造成壓力，吳朝筆預期，匯率對營運影響最大將落在第3季。原先預估全年毛利率可望提升約兩個百分點，但匯率變數可能壓縮部分增幅。

展望2025年，吳朝筆認為，客戶下單意願穩定，關稅調整雖具不確定性，但目前並未影響實際接單動能。他也透露，現階段已開始與客戶洽談明年度春夏產品，第4季則為羽絨產品淡季，營運動能相對疲弱。

董事長 營收

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