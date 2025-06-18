威宏董座 洪維謙升任

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

威宏-KY（8442）股東常會昨（17）日通過配發6.5元現金股利，創歷年配息新高紀錄，會中並全面改選董事，創辦人洪永裕的長子、擔任營運長的洪維謙，正式升任董事長，完成二代接班。

受惠巴黎奧運帶動全球運動及跨境旅遊消費熱度，威宏去年合併營收達83.37億元、年增5.2%，稅後純益7.44億元、年增20.6%，每股稅後純益達11.12元，連續三年賺逾一個資本額。

洪維謙過去曾任職北美知名藥廠，返國前在美國武田製藥擔任資深工程師與經理，擁有約翰霍普金斯大學化學與生物分子工程博士，並且在耶魯大學進行博士後基因工程研究，今年6月更取得芝加哥大學Booth商學院MBA學位。

洪維謙去年擔任威宏營運長，帶領台灣大專院校共同研發AI演算法，結合ERP/MES設計自動排線程式，成功加快產線移轉的適應期。

配息 董事長

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