昇佳攻 OLED 屏下感測技術
矽創旗下感測IC廠昇佳（6732）昨（17）日召開股東會，董事長李盛樞表示，深耕OLED屏下感測技術，推多項屏下感測方案，維持產品差異化，鞏固中高階手機市占率，延伸至智慧手表螢幕、電視螢幕等多元應用，還跨入皮膚感測領域，成功導入到穿戴裝置應用。
昇佳前五月合併營收為19.96億元，年減2.9％；首季每股純益為2.07元。法人評估，昇佳今年上半年業績動能相對較弱，下半年表現有機會優於上半年，惟仍要考量新台幣匯率因素帶來的可能影響，研判今年整體業績與去年相較，應可力拚平盤之上。
法人指出，昇佳產品供應韓系折疊機種應用，另外，該公司在中國大陸市場面臨當地競爭對手的價格競爭，因此投入開發更多高階產品，相關效益應於下半逐漸顯現，應用於明年新機種。
昇佳指出，該公司光學感測技術發展，持續朝OLED屏下感測產品規格提升，且努力降低成本，提高產品性價比，希望維持中高階手機市占率。
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