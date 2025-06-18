環球晶攻節能 加速度

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）衝刺節能減碳腳步催速，昨（17）日宣布，將集團旗下所有子公司達成100％使用再生能源的RE100目標，從原訂2050年，大幅提前十年至2040年。

環球晶提到，該公司2021年起，便自主宣示將於2050年達成100％使用再生能源的目標，並於2022年加入RE100倡議。

這次環球晶主動把RE100目標時程大幅提前十年，更積極調整階段目標，將全集團再生能源使用比率各階段里程碑，從2030年的20％、2035年35％，2040年50％，以及2050年100％，更新為2030年達35％、2035年55％，並於2040年全集團使用100％再生能源。

為加速實現100％使用再生能源目標，環球晶展開雙軌並進策略，在日常營運方面，降低既有設備能源消耗，持續優化重大耗能設備的使用效率，而全球據點也透過裝置太陽能板、導入替代潔淨能源、簽訂購電協議、購買再生能源憑證等多元策略，協助集團提前達陣。

環球晶強調，會更善用集團母公司中美晶深耕再生能源領域的豐富經驗，以及供應鏈垂直整合優勢，全面提升綠色能源使用比率。

環球晶旗下丹麥廠2025年啟用自建太陽能電廠，成為全球首座使用自發自用100％再生能源的半導體長晶工廠，並可將剩餘再生能源回饋至當地電網。

此外，環球晶全球生產據點包括台灣、日本、韓國等廠區，也陸續建置太陽能發電系統，提升再生能源使用比重。環球晶新建廠區與產線也於興建時期便導入各項節能設備，包括美國德州新廠、密蘇里廠及義大利廠新擴產線，預計於量產階段以100％再生能源來生產。