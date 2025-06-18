中信00983A 今掛牌

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

中國信託投信今（18）日起加入發行主動式ETF行列。證交所表示，有別於已上市三檔主動式ETF皆以投資國內股票為主，中信投信發行的是台灣首檔投資海外股票主動式ETF「主動中信ARK 創新」（00983A），今日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，主動中信ARK 創新 ETF聚焦「顛覆式創新」投資主題，原則上投資於美國具前瞻科技潛力的企業，投資範圍包含但不限於機器人自動化、儲能技術、人工智慧（AI）、多組學/基因定序、區塊鏈等主題，並綜合考量研發及執行能力、護城河優勢、產品領導地位、評價等指標，篩選出具「顛覆式創新」概念且具長期增長機會之個股。

該檔 ETF 並委任方舟投資管理有限責任公司（ARK Investment Management LLC）為國外投資顧問，提供基金投資策略的諮詢意見或建議。

中信 ETF

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