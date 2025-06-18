達明、邁萪、凌航獲准上市
臺灣證券交易所昨（17）日董事會通過三家公司申請上市案，當中包括廣達旗下有「最純機器人」概念股之稱的達明機器人（4585）、散熱模組廠邁萪科技、工控記憶體品牌暨模組大廠凌航。
證交所表示，三家公司上市案經董事會核議通過後，將陳報主管機關。
其中，達明機器人專做整機「協作機器人」（Cobot），被譽為「最純機器人」概念股。根據證交所資料，達明主要產品為工業用協作機器人，內銷18.41%、外銷81.59%，董事長為何世池，總經理陳尚昊，實收資本額9億元，全體董事七席，持股比率占90.28%，去年稅前純益1億元，每股稅後純益1.04元，2025年首季稅前純益7,582.8萬元、每股稅後盈餘0.73元。
此外，證交所有價證券上市審議委員會昨天審議松川精密初次申請股票上市案，審議結果為「通過」，接下來將再提報證交所董事會核議。
根據證交所資料，松川精密申請上市資本額7.26億元，主要從事繼電器研發製造，內銷5.78%、外銷94.22%，董事長暨總經理為王傳世，全體董事九席、合計持股比率21.55%，輔導上市承銷商為元大證券。
松川精密2022年、2023年、2024年、2025年第1季稅前純益分別為6.89億元、4.02億元、6.47億元、1.94億元，每股稅後盈餘各為12.93元、6.17元、6.95元、1.99元。
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