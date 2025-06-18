創新板法說會 三連發

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所為深化創新板企業與市場的連結，將於23日、25日及27日舉辦創新板公司法人說明會，邀請鈺寶-創（3150）、愛爾達-創、巨鎧精密-創等三家創新板公司主要經營團隊出席，說明企業經營策略、未來願景、財務與業務重點。

證交所為響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，在今年初推動臺灣創新板重大升級，正式取消合格投資人制度，同時強化與投資人之溝通暨營運規劃資訊的揭露，以提升公司資訊透明度與市場流動性。為加強創新板公司的資訊透明度及知名度，證交所今年上半年以來持續邀請創新板公司出席證交所舉辦的法說會。

鈺寶-創主要從事無線音訊傳輸晶片及模組研發設計及銷售，提供低延遲、高音質、一對多、可高度客製化的無線傳輸方案，優異的品質獲得全球家電與音響領導品牌的認可，為家庭娛樂及個人使用者帶來輕鬆愉悅的使用體驗。鈺寶-創昨日股價收平盤，收在22.9元。

愛爾達-創專注於體育賽事轉播與數位內容服務，積極導入4K、VR等新興技術，結合OTT平台拓展觀眾群。愛爾達-創昨日股價小跌0.1元，收在22.9元。

巨鎧精密-創則深耕改裝部品市場的汽車車燈及零組件研發、製造及銷售，透過創新設計維持產品獨特性與差異化，以「創新+速度」邁向全球汽車改裝界台灣之光。巨鎧精密-創昨日收平盤，收在65元。

證交所表示，透過這次法人說明會，創新板公司將全面展現其技術實力與市場潛力，為我國資本市場注入更多活力。

證交所 創新板

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