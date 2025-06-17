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互盛電股東會／通過配息3元 下半年衝刺業績

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

互盛電（2433）17日舉行股東常會，會中通過2024年財務報告，也決議通過盈餘分配案，每股配發現金股利3元，若以6月17日收盤價50.4元計算，現金殖利率達6%。

互盛台灣事業為代理理光(RICOH)事務機器的銷售。展望下半年，國內景氣雖有變數，互盛將掌握ESG趨勢的商機，持續透過加值整合平台滿足顧客，以延伸現有顧客的需求及開發新顧客，創造營收增量。

在ESG的浪潮下，各企業對於數位轉型有更多的需求，有鑑於此，互盛提供企業一站式的數位轉型服務平台，包含辦公雲端服務、智能視訊系統、文件輸出數位應用、以及資安防護等平台。

為了協助企業減碳，互盛持續引進節能辦公設備商品，並做好精緻服務，透過物聯網建構數位化、智能化的多元平台，包含「智能預判系統」主動掌握顧客端設備耗材使用狀況；可視化的「Green Report環保報告書」，協助顧客了解事務機節能成效，並進一步擬訂企業綠色永續政策；「遠端維修系統」可完成線上即時修護；「客服APP」能提供顧客最快速的溝通管道，即時掌握服務資訊，提供顧客主動式的智能服務體驗，並減少服務過程的碳足跡，滿足企業顧客落實ESG永續發展需求。

互盛大陸事業亦為事務機器業務，目前專注於新開發台數的增加，累積運轉台數，持續貢獻合併營收與獲利。

營收 ESG

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