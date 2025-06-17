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華新科股東會／釋樂觀展望、股價收漲近5% 市場肯定全球布局

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

被動元件廠華新科（2492）17日召開股東會，釋出對下半年營運與產業展望的樂觀態度，獲得市場大力按讚。華新科今日股價強勢表現，終場上漲4.91%，收在85.5元，盤中高點達85.7元，成交量近2,500張，顯示資金明顯回流，市場對其全球布局與成長潛力肯定。

董事長焦佑衡指出，公司上半年營運表現優於內部預期，全年仍朝成長目標邁進。雖然匯率與關稅仍存在不確定性，但整體被動元件市況穩健，AI與車用電子需求強勁，將成為華新科下半年持續成長的主要動能。

面對外部變數，華新科已展現高度因應彈性。焦佑衡坦言，匯率波動確實可能對第2季營運帶來壓力，但期望屬短期影響；關稅政策則靜待明朗，公司已預先布局多地生產與出貨據點，降低潛在風險。近年在馬來西亞、日本、美國與歐洲皆設有物流發貨據點，強化全球供應鏈靈活度。

總經理曾明燦指出，日本車市持續穩健，加上傳統燃油車電子化與電動車推進，帶動被動元件需求穩步增長；AI伺服器亦推升高階元件需求，相關應用已占公司營收逾一成，未來成長動能明確。

他補充，目前訂單出貨比持續高於1，產能利用率穩定，特殊規格產品占比達三成，顯示公司產品組合具競爭力，整體營運維持正向節奏。

被動元件廠 華新科 日本

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