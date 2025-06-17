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DDR4供需失衡推升現貨價 台廠南亞科、華邦受惠走揚

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

全球記憶體市場掀起波瀾，DDR4現貨價單日出現近十年罕見的大漲行情，業界視為供需極度失衡下的警訊，也同步點燃台灣記憶體族群的多頭動能。南亞科（2408）與華邦電（2344）作為主攻DDR4產品的代表廠商，17日股價齊揚，成為市場焦點。

隨著三星、美光等國際大廠加速轉向DDR5與高頻寬記憶體（HBM）市場，DDR4供給急劇收斂，現貨價不僅快速拉升，甚至在部分規格出現短線超越DDR5的倒掛現象。法人指出，此次漲勢強度與持續性均超出預期，顯示庫存去化已近尾聲，通路與終端急於補貨，帶動整體市場進入新一波漲價週期。

在利多消息帶動下，南亞科今日收漲1.7%，報53.8元，盤中最高觸及54.4元，惟成交量較前一交易日明顯縮小，顯示資金進場偏向觀望。華邦電收報18.75元，上漲1.9%，盤中高點來到19元，成交量與昨日相當，買盤略有回溫，但整體動能仍顯溫和。

在成本結構持續優化下，DDR4報價上揚有望放大利差，進一步推升第2季的營運表現。法人預期，台廠營運動能可望同步回升，記憶體族群也有機會重新獲得資金青睞。

記憶體 南亞科

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