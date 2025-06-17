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台積電轉往填息路 華星光領軍矽光子族群助陣、立碁一度漲逾4%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

以伊戰事出現緩解跡象，激勵美股反彈，台積電（2330）終於擺脫貼息陰霾、啟動填息之路，並同步點燃電子族群多頭氣焰。其中，矽光子概念股在華星光（4979）、波若威（3163）、眾達-KY（4977）等領軍帶動下強勢上攻，成為盤面焦點之一。

華星光連兩日獲三大法人回補2,058張，早盤股價續漲近3%，向200元關卡邁進，帶動聯鈞（3450），立碁（8111）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、波若威、眾達-KY等連袂揚升，扮演矽光子族群多頭大前鋒。

華星光近年積極調整營運策略，成功打入光收發模組供應鏈，拓展高階市場布局。旗下新一代產品已陸續出貨，今年聚焦四大關鍵領域：AI與資料中心、高速矽光子共同封裝光學、光達（LiDAR）以及熱輔助磁記錄（HAMR）技術。法人看好，在生成式AI與高速傳輸需求推升下，華星光全年營運動能可期。華星光將於6月24日召開股東會。

波若威人氣升溫，股價穩漲逾1%。波若威加速切入AI與資料中心應用市場，旗下應用於AI與高效能資料中心（DC）伺服器平台的800G／1.6T光纖套件產品，主打高速光收發器解決方案，預計下半年放量出貨，鎖定北美客戶。此外，隨著輝達（NVIDIA）宣布打造全球最強AI超級電腦「Doudna」，預計2026年啟用，波若威也被市場視為其關鍵供應鏈成員之一。波若威113年度配息3元，將於6月24日除息。

立碁量增價漲逾4%，盤中股價暫高見58元，衝上近2個半月波段新高。立碁近年加速轉型，跨足光學鏡頭、車用電子零組件與系統級封裝（SiP）市場，並已見成果。旗下SiP封裝與光學鏡頭業務自去年第2季起穩定出貨，成為營運新支柱。

此外，立碁積極切入矽光子高階應用，已正式加入由台積電與日月光（3711）領軍的「矽光子聯盟」，今年啟動1.6T光通訊產品開發計畫，力拚年底前出貨，預期將為全年營運挹注強勁動能，市場看好未來成長潛力。

華星光 波若威

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