亞系外資點讚！台積電除息第4天止跌 轉朝填息路挺進

台積電ADR周一大漲2.17%，收在215.68美元，亞系外資點讚台積電（2330）在內的9家台廠，給予「優於大盤」評等，台積電在上周除息後陷入貼息窘境，17日為除息來第4個交易日，股價止跌反彈，朝向填息之路挺進，領軍大盤指數反攻。

台積電去年第4季4.5元現金股利在12日除息，除息首日表現偏弱， 未如預期出現秒填息， 盤中高點僅觸及平盤1,060元價位，終場收在1,045元，陷入貼息，之後股價持續貼息，17日早盤止跌，以1,040元開出，一度拉升至1,050元，除息第4個交易日終於改朝填息路前進。

亞系外資最新報告針對台系半導體相關供應鏈9家廠商給予「優於大盤」評等， 包括台積電、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、緯創（3231）、廣達（2382）、智邦（2345）、台光電（2383）、中砂（1560）、致茂（2360）等。

亞系外資表示，預估台積電2奈米製程在今年底產能將達每月3萬至4萬片、2026年每月達5萬到6萬片，初期客戶可能包括蘋果的M系列MacBook晶片、超微新一代中央處理器等。

另外，美國參議院的稅改法案草案提議，暫時為半導體製造業者提高投資的租稅減免額度，以加強對晶片業者在美國設廠的補貼；這項措施將把工廠投資的稅額抵減比率，從現行的25%提高至30%，進一步激勵晶片業者在租稅優惠於2026年底到期前，加速興建新廠；主要受惠者包括英特爾（Intel）、台積電、三星電子與美光。

這項由美國前總統拜登在2022年簽署的「晶片與科學法」，目標透過政府支持，把半導體製造業從亞洲帶回美國本土。該法提供390億美元補助金及多達750億美元貸款，但其中最具吸引力的就是針對相關投資項目的25%租稅抵免。