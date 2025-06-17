國泰證複委託 穩坐龍頭

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
今年前四月，國泰證券美股定期定額扣款人數逐月穩步成長，扣款金額市占率41%，展現投資人的喜愛與高度肯定。國泰證券／提供
今年前四月，國泰證券美股定期定額扣款人數逐月穩步成長，扣款金額市占率41%，展現投資人的喜愛與高度肯定。國泰證券／提供

美國總統川普對等關稅政策，引發全球股債劇烈動盪。面對地緣政治風險與貿易摩擦升溫，多元資產配置已成為投資人分散風險的核心關鍵；根據券商公會統計，國人透過券商複委託交易海外商品，今年前四月已逾2.9兆元。

其中，國泰證券交易總額逾6,200億元，不僅較去年同期大幅增長近六成，市占率更穩居21%，創下2016年以來連續九年市場龍頭寶座的新紀錄。

國泰證券觀察，在數位交易平台便利與美股題材熱潮的多重推力下，散戶參與國際市場的意願與資金動能顯著增長，透過複委託配置全球股票、ETF、債券等商品，有助投資人降低單一市場風險。對此，國泰證券深化數位服務，簡化開戶流程，讓投資人僅三步驟、5分鐘內即可完成線上開戶。

且使用國泰證券複委託服務交易美股，還能享手續費優惠，定期定額申購門檻最低只需10美元，便能成為美國標竿企業股東，無論是單筆交易或定期定額，皆能滿足不同投資族群的需求。

根據統計，今年前四月，國泰證券美股定期定額扣款人數逐月穩步成長，扣款金額市占率41%，展現投資人的喜愛與高度肯定。其中，前十大熱門標的中，ETF就涵蓋六檔，顯示其因能有效掌握整體市場趨勢，而成為投資人青睞的選擇。

在前三名ETF中，VO為追蹤標普500指數的ETF，適合小資族分散投資與長期持有；QQQ為追蹤那斯達克100指數的ETF，聚焦於美國國內外市值最大的非金融業公司；VT則是追蹤涵蓋全球已開發與新興市場的股票指數，皆成為投資人最喜愛的前十名標的。

國泰證券表示，面對當前市場不確定性，只要透過「國泰證券App」，投資人便能進行逾150檔個股、ETF及特別股美股定期定額交易，並可查詢股價、下單、檢視投資組合，藉由一站式投資旅程，穩健資產配置，逐步邁向財務自由。

國泰 ETF

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