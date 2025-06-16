華星光、波若威 四檔靚

台股昨（16）日開低震盪，盤面上以題材個股輪動為主，其中華星光（4979）、波若威（3163）各擁利多，股價表現撐盤，發行券商建議，偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人指出，根據研究機構指出美國在2024年新增1,030萬新屋戶，年增13%。在1,030萬新屋戶中，有840萬戶是買房時即配備光纖寬頻網路。現光纖寬頻布建的總戶數為7,650萬戶，目前使用光纖寬頻戶為3,510萬戶。

華星光第1季稅後純益2.13億元，季增40%，年增1.05倍，創單季新高；每股純益（EPS）1.52元。法人指出，華星光近年將營運策略轉向5G、資料中心，並成功切入光收發模組，而旗下新產品也已陸續出貨。

華星光今年營運持續聚焦AI與資料中心、矽光子共同封裝光學、光達及熱輔助磁記錄四大領域，看好今年需求將明顯成長。

波若威方面，法人指出CPO產品包含光纖套件及光纖配線盒產品群，預計在下半年驗證完成，明年量產；應用於AI/DC伺服器中800G/1.6T光纖套件產品群（DR、FR），預計同樣在下半年放量，並著重於北美市場。

波若威採用CPO技術的XPU可能較Switch產品延後約二至三年，主因製程複雜度提升，FAU、PIC仍皆有瓶頸待解決。

權證發行商建議，看好相關個股後市股價表現的投資人，可選價內外10%以內、距到期日三個月以上的商品介入。