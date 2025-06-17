金價逼近歷史高點，利率決議及油市將成為關鍵。期貨法人表示，2025年6月以來，國際金價再度展現強勁避險屬性，在中東局勢動盪、美元走弱與全球央行購金需求增溫等多重因素推動下，黃金期貨已逼近今年4月創下的歷史高點。

以色列對伊朗核設施的空襲事件，直接加劇地緣風險，使黃金成為資金避風港；短期內金價波動仍需關注國際局勢，若中東衝突加劇，或全球短期能源價格大幅波動，都將進一步推高市場避險需求，支撐金價續強；然而，若地緣風險迅速降溫，或美國經濟數據意外強勁，則可能引發短線獲利回吐壓力。

另外，美國最新公債拍賣狀況穩健、初領失業金人數小幅攀升、核心PPI低於預期等數據結果，也鞏固市場對聯準會年底降息二次的期盼，為金價續揚提供了基礎動能。

根據CFTC的報告顯示，截至今年6月的第二周，管理資金的黃金淨部位有上升現象，意味大型投資機構對金市仍抱持積極態度，而SPDR黃金ETF持倉量自6月初以來，已連續二周回溫，反映整體市場的氛圍仍維持偏多，皆有利後市表現。（統一期貨提供、記者崔馨方整理）

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