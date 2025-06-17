鴻海開發關鍵技術 報捷
鴻海（2317）集團AI關鍵元件布局報捷，旗下鴻海研究院半導體研究所昨（16）日公布兩項最新的前瞻性研究成果，包括應用於AI伺服器的單晶片整合電路關鍵技術，以及AI伺服器所需的高效電源控制技術領域，同時獲得國際功率半導體頂級會議IEEE ISPSD 2025接受，並且於6月初在日本熊本市發表。
鴻海研究院半導體研究所表示，成功開發出自主研發的碳化矽製程，應用於AI伺服器的單晶片整合電路關鍵技術，克服傳統矽基電路在高溫（超過攝氏150度）下效能衰減限制。
除此之外，亦在AI伺服器所需的高效電源控制技術領域，開發出了一款整合Burst Mode控制，與Soft-Start功能的LLC諧振轉換器控制器，將可以有效降低輕載功耗，並且提升系統啟動穩定性。
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