勝品衝刺三核心策略
安控廠勝品（6556）董事長李宏銘表示，全球市場持續受到國際經濟、技術發展及地緣政治影響，今年公司將強化「精準預測、靈活供應、深度合作」三大核心策略，以提升市場應變能力與供應鏈韌性。
勝品昨天舉行股東會，並全面改選董事。李宏銘在致股東報告書中指出，面對全球AI浪潮賦予安控市場新應用、新機會。除了完備監控攝影機硬體外，與其他系統配合，以及多面向整合將是後續產品必要元素。
因此，除了讓攝影機具有邊緣運算能力外，勝品也更著重在攝影機與後端管理系統的互動，並且整併除了視覺外的其他「感應器」，例如開發自有的網路錄影機，可提供影像智能分析，攝影機管理，資訊安全過濾，並且可透過管理系統整併門禁與AIoT元件。
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