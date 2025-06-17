公司治理評鑑 15家績優

國內公司治理評鑑邁入第11年，臺灣證券交易所董事長林修銘指出，證交所不斷引導上市櫃公司自發性強化公司治理體質，並主動提升永續發展的企業文化，近年更參酌國內外政策與方向，透過指標調整，逐步平衡環境、社會與治理三面向比重。

林修銘表示，第12屆評鑑一方面增加環境面及社會面指標，如訂定2030年減碳目標、揭露溫室氣體範疇三資訊、導入內部碳定價及員工職涯培訓等；同時整併或刪除部分治理面指標，並參考國際及永續發展趨勢，鼓勵制定「提升企業價值計畫」及設置永續發展委員會，預計2026年正式轉型為ESG評鑑。

證交所、櫃買中心日前舉行「第11屆公司治理評鑑頒獎典禮」，表揚排名前5%、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%、「市值未達50億元」類別排名前1%，及本屆進步最多級距的上市櫃公司。

林修銘說明，今年評鑑共1,749家上市櫃公司受評，其中，49家上市公司及39家上櫃公司名列前5%，更有15家公司（七家上市、八家上櫃）連11屆取得前5%佳績，為資本市場樹立良好典範。

金管會主委彭金隆致詞時說，自2013年推動第一版「公司治理藍圖」以來，在各方推動下，逐步建立臺灣企業治理文化的基礎，健全的公司治理制度也已成為吸引國際資金、提升企業競爭力的核心關鍵。

彭金隆強調，今年評鑑結果顯示企業於董事會職能、資訊揭露與永續發展等面向皆有明顯進步，也展現創新治理作法的積極態度，透過公司治理評鑑制度落實，已展現三大成效，包括強化企業內部管理與風險控管能力、提升投資市場信任度與透明度、回應投資人期待與重視股東價值。

證交所希望藉由本次頒獎典禮，肯定表現優異的公司對於提升公司治理所投入的努力，以促進企業間良性競爭與互相學習，進而強化我國資本市場之永續發展及韌性，協助企業實現永續發展目標，以建構資本市場永續價值文化。