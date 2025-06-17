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AI 機殼三雄大吸金

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI機殼三雄勤誠（8210）、晟銘電、迎廣人氣旺，昨（16）日股價齊漲，不受中東戰火影響，成為台股盤面焦點，三家個股單日成交值總計83.18億元，深獲市場資金追捧。

勤誠昨日股價開低走高，終場強鎖漲停板，上漲38元，收421元，成交量擴大至6,295張，股價創掛牌以來新天價，單日成交金額達25.84億元，穩坐機殼股王寶座。

針對營運展望，勤誠執行長陳亞男曾表示，該公司首季繳出不錯的成績單，第2季依舊會維持高檔水準，而原先對下半年較保守看待，如今無論是從在手訂單、產業趨勢或者美中關稅戰情況來看，都已逐漸從保守轉趨審慎樂觀，全年營運維持正向看待。

晟銘電昨日股價同樣開低走高，終場僅差二檔就攻上漲停，以126元收市，上漲10.5元，成交量放大至4.29萬張，單日成交金額高達52.75億元，為AI機殼三雄中交易最熱絡的公司。

展望後市，晟銘電總經理羅志吉曾表示，目前訂單能見度高，全年營收估至少年增15%至20%，同時也將攜手客戶搶進輝達中東AI供應鏈，整體展望樂觀。

羅志吉預期，從目前在手訂單估算，第2季獲利將優於首季，下半年有望逐季走升，全年毛利率則會維持在15%左右的水準，營收則是年增15%至20%，整體業績表現將更勝去年。

迎廣昨日股價同受激勵，終場漲幅達3.04%，上漲2.9元，收98.3元，成交量4,727張，單日成交金額4.59億元。

日股 勤誠

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