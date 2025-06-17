允強土國廠將貢獻獲利

不銹鋼專業廠允強（2034）昨（16）日股東會，通過配發1元現金股利，預期海外投資土耳其廠營運進到正軌，將逐步發揮綜效，貢獻營收獲利。

允強表示，全球不銹鋼產業仍面對嚴峻挑戰，未來經營方針聚焦開發高附加價值產品與加工技術，以增加產品競爭能力，同時積極拓展海外新市場，分散銷售風險，提升生產效率與品質，有效降低製造成本。

最值得關注的是，土耳其子公司工廠興建進度進入尾聲，預計將於第2季完工，為集團獲利帶來貢獻，土耳其廠可就近供應歐洲市場及烏俄戰爭止戰後重建商機。

上市鋼廠主管表示，烏克蘭戰後重建的不銹鋼需求量至少達2,000萬公噸，主要用於橋樑、建築、能源設施與工業設備重建。

允強指出，土耳其廠地理位置優越，市場腹地輻射歐洲、中東及非洲，允強土耳其配管廠和結構管廠，皆為當地規模最大的工廠。其中，裁剪廠月產能4,000公噸，構造管廠月產能1,500公噸，都已全面量產，加上即將於第3季量產工業用配管廠，初期月產能為2,000公噸，可擴充至3,000公噸，或視市場需求考慮加碼擴廠生產。