聽新聞
0:00 / 0:00

協易機搶新能源車商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

強攻新能源產業商機，沖床龍頭廠協易機械（4533）宣布，將參加7月舉行的「日本東京金屬成形加工技術展」，展出SD直壁式曲軸伺服沖床，並首度搭配燃料電池流道板模具進行實機展演，展現在高精密薄板加工與綠能應用領域的最新成果。

協易機董事長郭雅慧表示，公司近年積極投入新能源車相關應用領域，並持續與國際客戶合作開發燃料電池與電動車關鍵零件製程，開拓更多元的市場商機。

協易機5月合併營收3.79億元，月增33%、年增68.2%；累計前五月合併營收17.14億元、年增25.3%。法人估，在新能源與航太等新機種出貨帶動下，下半年營運將優於上半年。

據了解，協易機目前在手訂單能見度已看到明年，近期包括美國、日本及東南亞市場都不錯，訂單主要來自新能源車、燃油車、AI伺服器及高級3C家電等設備產業。

協易機此次主要針對旗下的SD系列伺服沖床，進行結構與性能優化，強化其在微細壓紋與極薄材料成形加工中的應用表現，以因應氫燃料電池車所需流道板等高難度精密加工需求。

日本 新能源車

延伸閱讀

國安情勢簡報流程曝光！總統府：賴全程與會 內容高度機敏「閉門舉行」

「多次強調不直播」民眾黨控吳崢誣指國安簡報公開直播 破壞朝野對話空間

總統邀在野黨共商國是

幕後／賴清德「突襲式」共商國是 在野只剩3天準備

相關新聞

碩天營收將逐步回溫

UPS不斷電系統品牌廠碩天（3617）昨（16）日公告7月16日除息，每股配發現金股利15元。法人指出，因應關稅調漲，碩...

精誠攻無密碼驗證 報捷

精誠資訊（6214）加速資安布局，旗下智慧資安科技（uniXecure）昨（16）日宣布，取得無密碼驗證資安業者Auth...

法人連買強勢股 吸睛

台股受地緣政治風險增溫及獲利賣壓出籠影響，回測半年線。專家指出，短線以個股題材表現為主，台塑（1301）、勤誠等法人連續...

雙優亮點股 領漲抗跌

台股近日在國際地緣政治不穩定下，加上關稅政策仍未明朗，指數震盪盤軟。不過時序接近第2季底，投信作帳行情啟動，積極買超台股...

國泰證複委託 穩坐龍頭

美國總統川普對等關稅政策，引發全球股債劇烈動盪。面對地緣政治風險與貿易摩擦升溫，多元資產配置已成為投資人分散風險的核心關...

合晶2025年上半年營收年增估增雙位數

半導體矽晶圓廠合晶（6182）今年以來營運回溫，法人預期，隨著客戶端訂單提升，該公司本季業績應可優於上季，上半年營收有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。