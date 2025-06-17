精誠攻無密碼驗證 報捷

精誠資訊（6214）加速資安布局，旗下智慧資安科技（uniXecure）昨（16）日宣布，取得無密碼驗證資安業者AuthenTrend（歐生全創新）台灣獨家代理商，雙方攜手推動符合FIDO2國際標準的指紋驗證解決方案，初期聚焦台灣政府機關、金融、醫療等高敏感產業，預計三年內導入百家企業客戶。

智慧資安是精誠資訊在2022年初獨立的資安關係企業。智慧資安表示，將結合軟硬體整合與產品組合優勢，及AuthenTrend於無密碼技術領域研發的實力，協助企業擺脫使用傳統帳號密碼模式的可能風險，加速邁向零信任的身分安全架構。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，量子運算技術快速發展，傳統密碼機制面臨相當大的安全挑戰，也促使無密碼驗證成為全球資安發展的重要趨勢之一，雙方合作將能有效發揮綜效，協助企業建構更安全、彈性的資安防護架構。