UPS不斷電系統品牌廠碩天（3617）昨（16）日公告7月16日除息，每股配發現金股利15元。法人指出，因應關稅調漲，碩天5月起全面調漲美國產品售價，預計漲價效益反映於第3季，有望抵銷部分關稅增加的成本，6月起營收有望逐步回溫。

碩天不回應法人預估的財務數字。碩天認為，因應關稅效應，美國本土供應鏈將產生結構性調整，部分品項因此短缺；另外自去年下半年起持續擴大菲律賓生產量能，充實美國庫存，有助於擴大當地市占率；加上資料中心應用持續發展，穩定電力需求日增，公司對未來營運正面看待。

碩天今年5月營收8.93億元，月減12%，為三個月來低點，年減23.3%，碩天表示，5月全面調漲價格後，下游買盤轉趨觀望，加上新台幣對美元匯率強升，導致營收縮水。

因應關稅挑戰，碩天除了停止自中國大陸出貨美國外，關稅豁免期間轉由菲律賓出貨美國，加大當地投資布局，菲律賓新廠預計2026年年底、2027年中投產。

碩天2024年來自美國市場營收占比65%，是美國第二大UPS廠。目前UPS營收占比約56%，資料中心占比三成，其他如電源管理及保護設備營收占比12%，以及可攜式電源轉換器等。碩天昨天股價收253.5元，上漲1元，外資反手買超。