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醣聯抗癌新藥報佳音
醣聯（4168）昨（16）日宣布，GNX1021抗體藥物複合體（ADC）於動物實驗中展現優異療效，計畫2026年首季申請台灣及日本的臨床試驗許可，第2季啟動第一期臨床試驗。
醣聯表示，GNX1021除在胃癌動物模型中呈現卓越的腫瘤抑制活性，更有望為無法接受HER2或CLDN18標靶治療的胃癌患者提供全新治療選擇，並且展現治療多種實體腫瘤的廣泛應用前景。
醣聯指出，目前已完成食蟹猴毒理預試驗，預計今年底啟動GLP毒理試驗，計畫明年第1季申請台灣及日本的臨床試驗許可，第2季啟動第一期臨床試驗。
目前GNX102抗體已取得美國、中國大陸、日本、南韓、台灣、俄羅斯、以色列及墨西哥的專利核准。GNX102專利範疇涵蓋其衍生之抗體藥物複合體GNX1021的開發與商業化權利，為GNX1021 ADC的臨床推進與市場拓展奠定基礎。
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