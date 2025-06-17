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醣聯抗癌新藥報佳音

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

醣聯（4168）昨（16）日宣布，GNX1021抗體藥物複合體（ADC）於動物實驗中展現優異療效，計畫2026年首季申請台灣及日本的臨床試驗許可，第2季啟動第一期臨床試驗。

醣聯表示，GNX1021除在胃癌動物模型中呈現卓越的腫瘤抑制活性，更有望為無法接受HER2或CLDN18標靶治療的胃癌患者提供全新治療選擇，並且展現治療多種實體腫瘤的廣泛應用前景。

醣聯指出，目前已完成食蟹猴毒理預試驗，預計今年底啟動GLP毒理試驗，計畫明年第1季申請台灣及日本的臨床試驗許可，第2季啟動第一期臨床試驗。

目前GNX102抗體已取得美國、中國大陸、日本、南韓、台灣、俄羅斯、以色列及墨西哥的專利核准。GNX102專利範疇涵蓋其衍生之抗體藥物複合體GNX1021的開發與商業化權利，為GNX1021 ADC的臨床推進與市場拓展奠定基礎。

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