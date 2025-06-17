因應618購物節電商物流高峰，超商雙雄升級包裹相關服務，搶攻取件商機。統一超（2912）昨（16）日宣布，7-ELEVEN擴大「零元取件認證」服務，並與旗下外送平台foodomo合作，導入「包裹外送到家」服務；全家則於會員App「包裹」專區推出一站式包裹取件服務，主打「多件包裹合併快取」、「包裹預約自取」與「零元包裹外送併買」三大功能。

7-ELEVEN與foodomo合作推出「零元包裹外送到家」服務，消費者可選擇將已到店的包裹透過foodomo送達指定地址。

7-ELEVEN表示，現行的「零元取件認證」功能將擴大至海內外逾6萬家電商平台，消費者線上付款並選擇門市取件後，若綁定OPENPOINT會員，即可透過App產出條碼取件。

全家指出，2021年以來陸續推出「包裹快取條碼」、「包裹預約自取」等功能，近期更在App新增「多件包裹合併快取」，可合併多筆包裹以單一條碼取貨，減少門市處理時間。