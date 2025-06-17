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富邦媒、網家衝618商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

電商年中大檔期618最後交易日將屆，綜合電商與品牌電商齊衝商機，富邦媒（8454）旗下momo購物網指出，618促銷帶動暑假出遊票券熱賣，集中親子飯店、水樂園、亞洲郵輪。網路家庭旗下PChome 24h購物指出，上半年有美國關稅政策不確定性影響，加上報稅期限延至6月底，以及夏季電費調整，購物行為明顯「理性精省」，民生囤貨商品與高CP值選品需求升溫。

91APP指出，電商造節的消費高峰多出現在當日，看好實體電商或綜合電商在618將迎來購物車「打包清空」商機。

momo購物網統計，「旅遊票券」買氣明顯升溫，整體銷量較去年同期成長逾雙位數。momo將旅遊票券以商品化方式銷售，讓消費者比照選購日用品彈性購買，買旅遊票券自用或轉贈，打開票券消費新藍海。

PChome 24h購物統計，618檔期開跑至今，5日的超級加碼日全站單日業績較平日近翻倍。通膨壓力升溫，民生囤貨商品與高CP值選品需求出現；加上暑假將至、新台幣升值，帶動旅遊娛樂商機。

電商 消費

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