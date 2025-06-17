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格斯搶軍用無人機大餅

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

面對軍用無人機對續航力、安全性與多環境適應性的極高要求，台電芯製造商格斯科技*（6940）昨（16）日宣布，推出具備國際軍規級性能的次世代軟包電芯解決方案，率先打入高門檻軍工市場。

格斯科技表示，隨著北美與歐洲國家日益強調國防產業鏈自主化，目前已與多家國際戰術無人機系統商啟動合作對接，涵蓋歐洲、新加坡與美國等地市場。

地緣政治風險攀升，全球軍事技術快速轉型，無人機已成為重要戰略資產。根據Global Market Insights資料顯示，無人機電池市場於2023年達68億美元，預估至2032年間將維持逾18%的年均複合成長率，為新世代軍工技術創造龐大市場空間。

格斯科技表示，相較於商規無人機，軍用應用需在高低溫、濕熱、震動與惡劣氣候下長時運作，並同時滿足高速反應與高載重飛行的任務特性。

該公司針對此特性推出兩大關鍵產品線。其中，NCM搭配矽碳負極系列高能量密度電芯突破300Wh／kg，目前最高可達340Wh／kg，適合長程任務與續航需求；XNO系列主打高功率輸出與超過8,000次循環壽命，在不爆炸結構設計下維持高溫高效運行，滿足戰場無人載具與人型機器人高風險任務的實際所需。

無人機

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