寶一股東會／今年產能已滿檔 下半年營運可望比上半年好

寶一（8222）16日舉行股東會，該公司指出，隨著航空市場復甦，今年產能已滿檔，下半年營運可望比上半年好，而接單能見度並已看到明年，有助營運表現。至於針對以伊開戰是否有利接單，該公司認為尚待進一步觀察。

寶一股東會中，首先通過承認去年財報和營業報告書，去年度全年營收為8.24億元，年增20.5%，稅後純益為1.02億元，每股純益1.49元。同時，通過每股配發現金股利0.7元。

寶一指出，該公司主要客戶為法國Safran Group旗下的各家廠商及美國Pratt&Whitney，於2020年與客戶協力提升效率，包含法國Safran Group的Leap A/B/C工件與美國Pratt&Whitney的PW1,100G、PW1,200G、PW1,500G工件皆進入客戶認可的量產階段。

展望今年，市場對於上一代CFM56發動機仍存在一定需求，預計每年將持續有部分市場需求。而新一代LEAP系列發動機的需求則顯著增長，主要受益於全球疫情逐步消退，航空市場迅速復甦。以波音737 MAX為例，搭載的LEAP B發動機需求量在2020至2024年期間，從預計的311具上修至808具，並且2028年預計需求量將達到約1,400具。

至於空中巴士A320neo所使用的LEAP A發動機需求量，也從2020至2024年的預估466 具上調至825具，並預計2028年市場需求將達到約1,050具。波音和空中巴士均預期，隨著航空公司在疫情後加速更新機隊，訂單數量將創下新高。

受益於上述，該公司今年產能已滿檔。以整體營運來看，因90%以上的產品以美元計價，近期新台幣兌美元急升下，恐影響第2季獲利，若未來新台幣兌美元匯率可穩定在29至30元左右，加上現階段採購成本已經適用新匯率下，下半年營運及獲利受匯率干擾因素可望減輕，下半年將優於上半年。

寶一並指出，為了應對後疫情時代發動機市場的強勁復甦以及供應鏈集中化的需求，該公司將持續致力於新產品和新客戶的開發，並優化製程與提升產能。內部方面，將提升整體經營績效，確保在這一充滿機遇的市場中保持競爭優勢。