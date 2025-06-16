股東力挺除息 中華電信股價創新高、穩居兆元

中華電（2412）今年將發出5元現金股利，創七年新高，並將於7月3日進行除息交易，股東力挺除息，也推升股價持續攀高，中華電信16日上漲1元，收136元，股價續創歷史新高，市值來到1兆550億元，穩穩站上「兆元」市值之上，在台股市值排行第六。

中華電信預計8月8日父親節發放現金股利，共將發出387.87億元，中華電信30.3萬股東可望樂收股利紅包。

中華電信近五年每年配發現金股利約介於4.226元至4.7758元之間，近年中華電信營收、獲利持續成長，2024年營收、獲利超越財測，創七年新高，每股純益4.8元。

董事長簡志誠日前喊出，2025年重點是「AI加持，挑戰兆元市值」，更預告「股利」要讓股東有驚喜，每股配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，創2017年以來最高。

今年中華電信現金股利不僅誠意滿滿，果然讓股東有「驚喜」，特別的是中華電信超額發放的現金股利非使用一般上市櫃公司慣用的「資本公積返還現金」，而是因為以確定福利計劃之再衡量數認列於保留盈餘分配，讓股東喜收紅包。

近期台股表現受國際情勢影響，上下震盪，中華電信股價則穩步走高，13日站上135元，突破上波高點，創歷史新高，16日股價持續走揚，上漲1元，收136元，再創新高。