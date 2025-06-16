聯發科3奈米 TPU 進度優於預期 大摩喊目標價1,888元、重申優於大盤

根據摩根士丹利證券（大摩）證券最新調查指出，聯發科（2454）與Google合作的3奈米TPU專案進度優於市場預期，打破先前傳出流片延後至9月底的疑慮，實際流片時間大約預計落在8月中旬。因此，大摩重申聯發科「優於大盤」評級、並給予市場最高目標價1,888元。

最新市場關注焦點聚焦於兩大疑慮：一是聯發科與Google合作的3奈米TPU 專案流片時程是否由原先預估的7月延後至9月底；二是管理層是否將下修2026年TPU營收目標，從原先預估的「至少10億美元」調降至低於此水準。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，目前聯發科仍維持原先營收指引未變，而聯發科團隊正積極與客戶合作，以確保順利交付。

其中，聯發科3奈米Google TPU專案的I/O晶片已完成流片，計算晶片正進行最後驗證階段，整體時程優於先前市場預期。該款TPU鎖定高效能AI訓練應用，應為v8p版本，而非部分市場預期的v7e。

詹家鴻指出，聯發科有望進一步參與Google的2奈米TPU開發計畫（推測有可能為v9），儘管目前尚無法確認其是否為唯一供應商，但聯發科的TPU營收在2028年有望進一步成長。

另外，市場近期對於TPU需求預期轉趨保守，不過聯發科近期的修正已充分反映在股價中。因此，大摩維持聯發科TPU 2026年營收貢獻將達10億美元預估，並看好2027年營收進一步升至20~30億美元，給予市場最高目標價1,888元，建議投資人可趁股價回檔時逢低買進。

展望後市，詹家鴻指出，聯發科具備多項上行動能，包括邊緣AI應用推動智慧手機新一波換機潮，以及中國大陸與其他新興市場智慧機需求回升，有望帶動整體出貨量與市占率同步成長。此外，新產品熱銷亦有助於提升毛利結構，若毛利改善速度快於預期，將進一步挹注獲利表現。