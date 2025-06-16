DDR4報價飆升！南亞科衝高震盪 鈺創火速接棒、一度漲近5%

DDR4現貨價13日一天強彈近8%，記憶體族群16日展現抗跌力道，南亞科（2408）率先喊衝，隨後陷入休息，多頭交棒鈺創（5351）、十銓（4967）、力成（6239）等續攻。

根據集邦科技（TrendForce）旗下記憶體報價平台DRAMeXchange最新資料，DDR4現貨價格13日晚間全面走高，漲勢凌厲。以主流的DDR4 8Gb（1G×8）3200為例，單日勁揚7.8%，最新均價達3.775美元；DDR4 8Gb（512M×16）3200則飆升7.99%，報3.824美元；而DDR4 16Gb（1G×16）3200也上漲7.9%，均價衝至8.2美元。

若拉長觀察區間，DDR4 8Gb（1G×8）3200自6月初以來僅半月內漲幅即高達38.27%，從5月30日的2.73美元飆升至3.775美元；若回溯至本季初，該報價更自3月31日的1.63美元起漲，短短兩個多月內暴漲近132%。

受利多激勵，記憶體股成為盤面焦點。南亞科16日早盤強勢表態，股價最高觸及55.7元，漲幅一度逾4%，刷新2024年8月底以來波段新高，成交量更高居市場第二，僅次於高股息ETF「00919」。不過，南亞科自5月以來漲幅已逾五成，短線多頭略顯疲態，盤中翻黑收跌，連帶拖累華邦電（2344）走弱。

惟多頭氣勢並未退卻，資金快速轉向鈺創、晶豪科（3006）與十銓等相關概念股。鈺創盤中一度勁揚近5%，直逼30元關卡，穩站短期均線之上；晶豪科隨後由黑翻紅、觸及5日線；十銓則穩步上漲約1.5%，同步挑戰5日線與月線。

在供應鏈端，南亞科與華邦電作為主要DDR4供應商，預期將直接受惠本波報價上漲潮。其中南亞科近期更罕見加碼擴建DDR4舊世代產能，打破業界聚焦新一代規格的慣例，透露對DDR4後市需求強勁的信心。

同時，記憶體IC設計廠商鈺創與晶豪科也傳出已接獲新一波客戶訂單，業績動能可望進一步升溫，有望成為DDR4價量齊揚行情下的潛力受惠者。